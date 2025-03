Dois homens são presos acusados de comercializar maconha líquida para cigarros eletrônicos

Dois homens foram presos acusados de envolvimento na venda de maconha líquida nesta segunda-feira (10). Uma das prisões ocorreu em um bairro nobre de Salvador pela manhã, e outra em São Paulo .



Segundo a Polícia Civil, o homem preso em Salvador tinha licença para comercializar óleo de canabidiol para fins medicinais, porém, estaria vendendo o produto com quantidades elevadas e não permitidas de THC para fins recreativos. Por conta disso, o crime foi configurado como tráfico de drogas — na casa do suspeito também foram encontrados caixas fechadas de cigarros eletrônicos e produtos ilícitos.



Ao longo do dia, 27 mandados de busca e apreensão foram expedidos e cumpridos. Há também investigados em Foz do Iguaçu, no Paraná.