Envelhecimento populacional e maus hábitos aumentam incidência de câncer de mama, analisa médica

Um levantamento da OMS (Organização Mundial da Saúde) revelou que a mortalidade por câncer de mama no Brasil deve crescer 73,4% nos próximos 25 anos. Em entrevista ao Hora News desta terça-feira (25), a oncologista Fabiana Makidissi, líder do centro de referência em tumores de mama do A.C. Camargo Cancer Center, analisou as causas para o aumento, que ocorre também mundialmente.



Segundo a especialista, o fato de estarmos vivendo cada vez mais, atrelado ao desenvolvimento de hábitos sedentários e pouco saudáveis, em especial nos países mais ricos, contribuem para uma maior incidência da doença. O etilismo (consumo exagerado de álcool) e a incorporação de mais alimentos ultraprocessados à dieta da população são alguns fatores que interferem no risco do câncer.



“Nós sabermos que as populações estão envelhecendo , já nos gera esse aumento gradual de risco para câncer de mama. É o câncer mais frequente entre as mulheres, sem dúvida alguma. O que nós não podemos aceitar é que essa mortalidade seja crescente”, pontua. A médica reforça a importância do diagnóstico precoce e da oferta do tratamento adequado para reduzir as taxas de mortalidade.