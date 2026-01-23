Espanha registra quarto acidente em uma semana
Caso aumentou pressão sobre segurança ferroviária e levou sindicato a convocar greve
Um trem colidiu com um guindaste na região da Catalunha, na Espanha, resultando em ferimentos leves nos passageiros. Este é o quarto incidente ferroviário no país em menos de uma semana.
Abiove aponta que processamento de soja deve atingir 61 milhões de toneladas em grãos
Esmagamento de soja deve ser recorde no Brasil em 2026; país pode manter a liderança com exportações
Operação mobiliza helicóptero Águia e 150 policiais militares em SP
Ação foi desencadeada para prender seis criminosos que atiraram contra viatura
Motorista joga carro e atropela ciclista após briga no trânsito em São Paulo; veja vídeo
Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que os dois discutiam na avenida; vítima foi socorrida pelo Samu
Cachorro vive perigosamente e descansa na sombra de dois carros batidos no Paraná
Cena inusitada chamou a atenção de quem passava e conquistou a web
Entenda o que fazer ao receber depósito errado via Pix
Motorista cobra recompensa após devolver R$ 130 milhões depositados por engano
Trump lança Conselho da Paz para reconstruir Faixa de Gaza
Ideia do americano é erguer diversos arranha-céus e polos turísticos na região
Filme 'O Agente Secreto' recebe quatro indicações no Oscar
Adolpho Veloso, diretor de fotografia de 'Sonhos de Trem', também foi indicado
Meteoros cruzam céu do Rio Grande do Sul na madrugada
Astrônomos dizem que material entra diariamente na atmosfera da Terra
Forte tempestade de poeira paralisa aeroportos na Líbia
Segunda maior cidade ficou coberta por névoa alaranjada; voos foram cancelados
Violência: Brasil registra recorde de feminicídios em 2025
Região Sudeste concentra cerca de 34% dos casos; SP lidera ranking por estados
Volume de imóveis lançados em 2025 subiu 34%
Setor imobiliário bate recorde de lançamentos no ano, com destaque para o Minha Casa, Minha Vida
Suspensão de vistos para 75 países entra em vigor nos EUA
Medida atinge 'green cards' e vistos familiares; turismo não é afetado
Fortes chuvas em São Paulo causam alagamentos e riscos à população
Casal de idosos morre após carro cair em córrego; orientações do Corpo de Bombeiros são destacadas
Donald Trump faz balanço do primeiro ano de mandato; assista ao discurso
Presidente falou, nesta terça (20), sobre imigrantes, economia e conflitos internacionais