Especialista em segurança pública explica megaoperação no Rio de Janeiro

A operação policial contra o crime organizado nos Complexos do Alemão e da Penha, realizada no Rio de Janeiro nesta terça-feira (28) deixou 119 mortos. Delegado e especialista em segurança pública, explica a ação das autoridades.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!