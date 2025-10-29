Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Especialista em segurança pública explica megaoperação no Rio de Janeiro

Operação policial contra o crime organizado nos Complexos do Alemão e da Penha, realizada nesta terça-feira (28), deixou 119 mortos

Hora News|Do R7

  • Google News

A operação policial contra o crime organizado nos Complexos do Alemão e da Penha, realizada no Rio de Janeiro nesta terça-feira (28) deixou 119 mortos. Delegado e especialista em segurança pública, explica a ação das autoridades.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • policia
  • operacao-em-favelas
  • crime-organizado
  • rio-de-janeiro-cidade

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.