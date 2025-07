Mesmo com sanções contra Moraes, julgamento de Bolsonaro não será adiado Mais cedo, os Estados Unidos sancionaram o ministro do STF com a Lei Magnitsky Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 30/07/2025 - 17h12 (Atualizado em 30/07/2025 - 17h24 ) twitter

Mesmo com sanções contra Moraes, julgamento de Bolsonaro não será adiado

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), descarta adiar o julgamento sobre a tentativa de golpe, que está previsto para ocorrer em setembro. A informação foi confirmada pelo R7 nos bastidores do tribunal.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros seis réus da chamada trama golpista vão apresentar nos próximos 15 dias suas alegações finais no processo que tramita no STF. Essa é a etapa final da ação penal antes do julgamento.

Mais cedo, os Estados Unidos sancionaram o ministro do STF com a Lei Magnitsky. A expectativa é que os ministros se manifestem sobre o assunto na sexta-feira (1º), quando a Corte volta do recesso, inclusive Moraes.

A medida é uma sanção econômica que inclui o bloqueio de contas bancárias e de bens em solo norte-americano, além da proibição de entrada no país. É aplicada, em geral, a acusados de corrupção ou de graves violações de direitos humanos.

‌



Moraes não tem e nunca teve bens, dinheiro ou qualquer propriedade nos Estados Unidos. Além disso, o visto dele está vencido há dois anos.

O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmou que Moraes está sendo o juiz e o executor de uma “caça às bruxas” contra os EUA, seus cidadãos e as companhias americanas.

‌



Entenda a Lei Magnitsky

Os alvos da Lei Magnitsky são incluídos na lista de Cidadãos Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas (SDN list) da Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC, na sigla em inglês).

A lei foi aprovada em 2012, durante o governo de Barack Obama. Quatro anos depois, uma emenda passou a permitir que qualquer pessoa envolvida em corrupção ou abusos contra os direitos humanos pudesse ser incluída na lista de sanções.

