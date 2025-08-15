‘Estamos vivendo uma geração de crianças com insônia’, diz pediatra

"Estamos vivendo uma geração de crianças com muito problema de insônia ", analisa a pediatra Cristina Herreira ao comentar uma pesquisa que indicou que mudanças simples na alimentação podem melhorar o sono em crianças. Ela relaciona a dificuldade de dormir a hábitos atuais de pais e filhos, além do uso excessivo de telas, e afirma que uma dieta equilibrada pode trazer resultados rápidos para a melhora do sono .



À RECORD NEWS, Cristina explica que frutas como banana e abacate ajudam na formação de triptofano, substância ligada à produção de serotonina e melatonina. "A banana também contém magnésio e a gente sabe que o magnésio ajuda a relaxar a musculatura", afirma. Esse efeito, segundo a médica, favorece um sono mais profundo e de melhor qualidade.



A especialista recomenda evitar alimentos com açúcar antes de dormir e dar preferência a frutas como kiwi e abacaxi. "É de fundamental importância que o jantar aconteça pelo menos 2 horas antes do boa-noite", orienta. Ela acrescenta que, nesse horário, o ideal é oferecer apenas uma fruta ou alimento leve para não atrapalhar o adormecer.