Estudo encontra 16,4 milhões de novos logins vazados

Ativar verificação em duas etapas e adotar chaves de acesso estão entre as alternativas

Hora News|Do R7

Um estudo encontrou mais de 16 milhões de novos logins vazados na internet. Os dados foram reunidos por uma startup americana. As informações foram coletadas em fóruns, redes sociais, aplicativos de mensagens, onde cibercriminosos costumam compartilhar pacotes de senhas e logins.

