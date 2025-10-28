Estudo encontra 16,4 milhões de novos logins vazados

Um estudo encontrou mais de 16 milhões de novos logins vazados na internet. Os dados foram reunidos por uma startup americana. As informações foram coletadas em fóruns, redes sociais, aplicativos de mensagens, onde cibercriminosos costumam compartilhar pacotes de senhas e logins.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!