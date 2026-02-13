Logo R7.com
Excesso de bebida alcoólica pode causar desidratação

Ainda existe o risco de lesão renal aguda até mesmo em pessoas saudáveis

Hora News|Do R7

O aumento do consumo de álcool associado ao calor intenso e à baixa ingestão de água pode causar lesões nos rins.

  • Carnaval
  • saude

