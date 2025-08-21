Exportação de frango vai cair em 2025 devido à gripe aviária, diz ABPA

A Associação Brasileira de Proteína Animal informou que a exportação de frango do Brasil deverá cair em 2025 após o surto de gripe aviária . A projeção inicial era de quase 5,5 milhões de toneladas, mas agora estima-se que a cifra ficará em 5,2 milhões de toneladas. Importadores retomaram as compras da carne brasileira; no entanto, China e União Europeia mantêm suas compras suspensas.