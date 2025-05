Familiares de adolescente morto vão à porta da delegacia e agridem suspeito no momento da prisão

Uma quadrilha, de quatro integrantes, especializada em assaltar condomínios de luxo, foi presa em Cotia , na região metropolitana de São Paulo, nesta terça-feira (27).



Durante uma das ações, um dos criminosos atirou em Caíque Tenório Bernardes, de 15 anos, enquanto assaltava a casa onde ele morava com os pais. No momento da prisão do suspeito de efetuar os disparos, familiares de Caíque foram à porta da delegacia e agrediram o suposto assasino.



A polícia ainda apura se o bando é o mesmo que roubou a residência dos pais de Bruna Biancardi , companheira de Neymar.