Polícia diz que laudos comprovam que Geraldo matou a esposa

Após investigações concluírem que a PM Gisele Alves foi vítima de feminicídio, ao invés de suicídio, discussões em torno da segurança das mulheres no Brasil retornaram. Advogada abordou o assunto durante entrevista.



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