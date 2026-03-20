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Polícia diz que laudos comprovam que Geraldo matou a esposa

Perícia produziu mais de 20 relatórios técnicos que embasaram na prisão

Hora News|Do R7

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Após investigações concluírem que a PM Gisele Alves foi vítima de feminicídio, ao invés de suicídio, discussões em torno da segurança das mulheres no Brasil retornaram. Advogada abordou o assunto durante entrevista.

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