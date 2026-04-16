Mais de 420 mulheres são agredidas todos os dias no Brasil

Um relatório do Centro de Atendimento à Mulher revelou que quase 70% das agressões às mulheres acontecem dentro de casa. Dessas, mais de 40% ocorrem na residência da própria vítima e cerca de 28% em casas compartilhadas com suspeito.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!