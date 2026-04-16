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Mais de 420 mulheres são agredidas todos os dias no Brasil

Maioria dos casos é amparada pela Lei Maria da Penha, por ocorrerem no contexto doméstico ou familiar

Hora News|Do R7

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Um relatório do Centro de Atendimento à Mulher revelou que quase 70% das agressões às mulheres acontecem dentro de casa. Dessas, mais de 40% ocorrem na residência da própria vítima e cerca de 28% em casas compartilhadas com suspeito.

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