Jornal da Record News

Em um ano, uma a cada cinco crianças no Brasil foi vítima de violência sexual online

Dado consta em estudo do Unicef; em 49% dos casos, agressor era alguém conhecido

Jornal da Record News|Do R7

O 'Jornal da Record News' desta sexta (6) entrevistou a delegada-chefe do Noad (Núcleo de Observação e Análise Digital) São Paulo, Lisandrea Salvariego, para entender melhor como combater a violência sexual online.

