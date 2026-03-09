Em um ano, uma a cada cinco crianças no Brasil foi vítima de violência sexual online

O 'Jornal da Record News' desta sexta (6) entrevistou a delegada-chefe do Noad (Núcleo de Observação e Análise Digital) São Paulo, Lisandrea Salvariego, para entender melhor como combater a violência sexual online.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!