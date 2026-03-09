Em um ano, uma a cada cinco crianças no Brasil foi vítima de violência sexual online
Dado consta em estudo do Unicef; em 49% dos casos, agressor era alguém conhecido
O 'Jornal da Record News' desta sexta (6) entrevistou a delegada-chefe do Noad (Núcleo de Observação e Análise Digital) São Paulo, Lisandrea Salvariego, para entender melhor como combater a violência sexual online.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Violência contra a mulher: São Paulo registra 118 mil pedidos de medida protetiva
Desde 2023, 120 homens foram presos na tentativa de se aproximar da vítima
EUA utilizam inteligência artificial em ataques contra irã
Ferramenta auxilia no planejamento e na identificação de alvos estratégicos
EUA fecham embaixadas na Arábia Saudita, Kuwait e Líbano
Washington orienta cidadãos americanos a deixarem 14 países do Oriente Médio
MG: homem de 35 anos e mãe da vítima são presos
Magistrado que havia votado pela absolvição dos réus reverteu devisão
Câmara aprova texto que endurece regras contra facções
Deputados deixam de fora taxação de bets, que financiaria ações de segurança
Donald Trump anuncia taxa global de 15% para importações
Estudo aponta que Brasil pode ser o maior beneficiado com medida dos EUA
Físico Paulo Artaxo comenta Planet Earth Award
Ecóloga Luisa Maria Diele-Viegas também foi premiada no premiação internacional
Lula defende regulamentação de big techs em evento na Índia
Presidente diz que inteligência artificial pode colocar democracia em risco
Governo espanhol abre investigação contra Meta, TikTok e X
Imagens pornográficas são criadas através de IAs das próprias plataformas
Jejum intermitente traz menos resultado que dieta comum no emagrecimento
Técnica não oferece vantagem na perda de peso em comparação com métodos tradicionais
Acidentes caem 5% em 2025 na comparação com o ano anterior
Movimento nas estradas durante feriados reforça necessidade de prevenção
Guarda Revolucionária do Irã realiza exercícios militares no Estreito de Ormuz
Teerã e Washington vão retomar negociações sobre programa nuclear na terça-feira (17)
André Mendonça se reúne com delegados após virar relator do caso Master
Ministro foi sorteado para comandar o processo depois da saída de Dias Toffoli
Governo prepara mudanças no empréstimo para beneficiários do INSS
Aposentados vão poder escolher entre ofertas de várias instituições financeiras