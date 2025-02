Fluente em leitura? Veja se seu filho já consegue ler e interpretar

Em entrevista à RECORD NEWS, nesta sexta-feira (24), a coordenadora do programa Alfabetiza Juntos, Marcia Bernardes, comentou a pesquisa feita pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo sobre o hábito de leitura entre os estudantes do ensino fundamental. Segundo o levantamento, em 2024, houve um aumento de 57% no número de estudantes que são "fluentes em leitura". Marcia explica haver uma diferença entre saber ler e ser fluente — para alcançar a fluência é preciso que a criança, além de decodificar a escrita, consiga interpretar aquilo que foi lido.