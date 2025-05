França e Vietnã fecham acordos comerciais no valor de mais de R$ 56 bilhões

França e Vietnã fecharam acordos comerciais no valor de mais de US$ 10 bilhões (aproximadamente R$ 56,63 bilhões na cotação atual) nesta segunda-feira (26). Atualmente, o Vietnã depende de exportações americanas, e a aproximação francesa tem o objetivo de colocar a Europa como uma alternativa.



O pacto de cooperação foi firmado durante a visita do presidente Emmanuel Macron a Hanói. O presidente francês busca aumentar a influência sobre o Vietnã em meio aos riscos de altas tarifas dos Estados Unidos .



É a primeira visita formal de Macron à ex-colônia, a primeira de um presidente francês em quase dez anos e ocorre após as ameaças de Trump de impor tarifas de 50% sobre produtos da União Europeia a partir de 1º de junho.