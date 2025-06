Francisco Cuoco morre aos 91 anos; ator estava internado para tratar ferimento infeccionado

Morreu, nesta quinta-feira (19), Francisco Cuoco , aos 91 anos. O ator estava internado em um hospital de São Paulo. A causa da morte ainda não foi divulgada, mas ele tratava um ferimento que infeccionou, e sofria com problemas respiratórios e de locomoção. Ainda não foram divulgadas informações sobre velório e enterro do artista.



Francisco Cuoco nasceu na cidade de São Paulo, fez parte do Teatro Brasileiro de Comédia e, na televisão, protagonizou novelas como Pecado Capital.