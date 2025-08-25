Garotinho de 4 anos escapa por muito pouco de desabamento de muro na Colômbia; assista

Na Colômbia , uma criança de 4 anos quase foi atingida por uma parede que despencou de repente; não houve feridos, e apenas uma motocicleta foi danificada.



Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o garoto saía de um restaurante. Em questão de segundos, a parede ao lado desaba. O menino ainda corre ao ouvir o barulho da queda.



As autoridades declararam que estão investigando a hipótese de chuvas intensas terem enfraquecido a estrutura da construção.