Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Grande temporal derruba ponte na Nova Zelândia

Caminhão que passava pelo local na hora do acidente caiu em cratera

Hora News|Do R7

  • Google News

Um desabamento de ponte ocorreu na Nova Zelândia durante um forte temporal. Um caminhão de pequeno porte caiu no buraco formado pela estrutura.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Nova Zelândia
  • chuvas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.