Habitantes da Groenlândia querem independência, mas precisam de subsídios dinamarqueses; entenda

A Groenlândia realiza suas eleições parlamentares nesta terça-feira (11), em meio a discussões envolvendo a soberania da ilha. Em entrevista ao Hora News , o professor de relações internacionais Leonardo Trevisan analisa o desejo de independência dos habitantes, por um lado, e a dependência dos subsídios dinamarqueses, que mantém o estado de bem-estar social do território, de outro.



O especialista também comenta o interesse americano na região, tendo em vista o degelo do Ártico. “O degelo está tornando mais visíveis as riquezas da Groenlândia. E o desenho desse degelo, de alguma forma, expõe não só minerais, como também a situação muito importante geopolítica e geoestratégica da Groenlândia”, afirma.