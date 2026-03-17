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Homem é resgatado após ficar ilhado em placa de gelo nos Estados Unidos

Piloto de moto de neve foi salvo pela Guarda Costeira no Michigan

Hora News|Do R7

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Um homem foi resgatado após ficar preso em uma placa de gelo durante fortes tempestades que atingiram os Estados Unidos. Ele pilotava uma moto de neve quando ficou isolado. O incidente ocorreu no estado do Michigan.

As autoridades locais haviam emitido alertas para que as pessoas evitassem sair durante a tempestade. No entanto, o homem decidiu se arriscar mesmo assim. A operação de resgate foi realizada pela Guarda Costeira dos EUA, que utilizou cordas para retirar o homem da água.

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