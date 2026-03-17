Homem é resgatado após ficar ilhado em placa de gelo nos Estados Unidos

Um homem foi resgatado após ficar preso em uma placa de gelo durante fortes tempestades que atingiram os Estados Unidos . Ele pilotava uma moto de neve quando ficou isolado. O incidente ocorreu no estado do Michigan.



As autoridades locais haviam emitido alertas para que as pessoas evitassem sair durante a tempestade . No entanto, o homem decidiu se arriscar mesmo assim. A operação de resgate foi realizada pela Guarda Costeira dos EUA, que utilizou cordas para retirar o homem da água.



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