Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Homem tenta raptar bebê na porta de supermercado

Mãe e pai de criança agem rápido e evitam o crime; a menina quebrou a perna

Hora News|Do R7

  • Google News

Uma menina de apenas 1 ano de idade foi atacada e ferida na saída de um supermercado, na Itália.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Itália
  • criancas
  • crimes
  • hora-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.