Incêndio de grandes proporções atinge galpão de reciclagem na Grande SP
Local pertence à prefeitura de Itapecerica da Serra e é destinado à reciclagem de materiais recolhidos nas ruas
Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão destinado à reciclagem em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo.
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