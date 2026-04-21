Incêndio de grandes proporções atinge galpão de reciclagem na Grande SP

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão destinado à reciclagem em Itapecerica da Serra , na região metropolitana de São Paulo.





O incidente ocorreu em um local que pertence à prefeitura do município e é utilizado para armazenar materiais recicláveis coletados nas ruas. As imagens aéreas mostram que o fogo consumiu toda a estrutura do galpão e destruiu seu telhado.



