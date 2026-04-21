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Incêndio de grandes proporções atinge galpão de reciclagem na Grande SP

Local pertence à prefeitura de Itapecerica da Serra e é destinado à reciclagem de materiais recolhidos nas ruas

Hora News|Do R7

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Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão destinado à reciclagem em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. 


O incidente ocorreu em um local que pertence à prefeitura do município e é utilizado para armazenar materiais recicláveis coletados nas ruas. As imagens aéreas mostram que o fogo consumiu toda a estrutura do galpão e destruiu seu telhado.

Apesar do estrago, o Corpo de Bombeiros afirmou que as chamas já foram apagadas e ninguém ficou ferido. O local foi isolado devido ao risco de desabamento das estruturas.

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