Irã anuncia exercícios militares com a Rússia e a China

Exercícios navais no Mar de Omã ocorrem em meio a tensões com os EUA

Hora News|Do R7

O Irã anunciou que realizará exercícios militares conjuntos com a Rússia e a China sob o título "Cinturão de Segurança Marítima". As manobras ocorrerão no Mar de Omã e no norte do Oceano Índico. Este movimento ocorre em meio a uma crescente tensão entre o Irã e os Estados Unidos.

