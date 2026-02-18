Irã anuncia exercícios militares com a Rússia e a China
Exercícios navais no Mar de Omã ocorrem em meio a tensões com os EUA
O Irã anunciou que realizará exercícios militares conjuntos com a Rússia e a China sob o título "Cinturão de Segurança Marítima". As manobras ocorrerão no Mar de Omã e no norte do Oceano Índico. Este movimento ocorre em meio a uma crescente tensão entre o Irã e os Estados Unidos.
