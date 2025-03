Irã liberta francês detido desde outubro de 2022 por acusações de espionagem

Autoridades do Irã libertaram o francês Olivier Grondeau, detido desde outubro de 2022 por acusações de espionagem. Segundo o presidente da França , Emmanuel Macron, o rapaz de 34 anos já está com a família em seu país natal. Grondeau foi condenado no Irã a cinco anos de prisão por conspiração contra a República Islâmica. A sentença é considerada arbitrária pelas autoridades francesas, que denunciaram o uso de uma diplomacia de reféns por parte de Teerã.



Macron afirmou que vai prosseguir com os esforços para obter as libertações de outros dois franceses que continuam presos no país do Oriente Médio. Países ocidentais acusam o Irã de prender pessoas sob acusações “inventadas” como parte de uma política para utilizá-las como moeda de troca e obter concessões.