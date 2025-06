Jordânia intercepta mísseis iranianos destinados a Israel

A Jordânia interceptou diversos mísseis lançados na madrugada deste domingo (22), que partiram do Irã com destino a Israel. As interceptações ocorreram após os Estados Unidos entrarem diretamente no conflito entre Irã e Israel. O governo norte-americano bombardeou instalações nucleares iranianas neste sábado (21).



Militares jordanianos afirmaram que a medida foi tomada pelo temor de que mísseis e drones pudessem atingir o o território da Jordânia, inclusive áreas povoadas, causando danos e mortes. Embora não participe diretamente da guerra, a Jordânia condenou, em comunicado conjunto com outros 20 países árabes, os recentes ataques israelenses contra o Irã.