Kremlin afirma que não espera diminuição nas sanções dos EUA com o retorno de Trump

A Rússia não espera que as sanções contra seu petróleo diminuam com o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. A afirmação foi feita por Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin , nesta sexta-feira (17), em resposta à declaração feita por Scott Bessent, o escolhido por Trump para representar a Secretaria do Tesouro. O novo secretário disse que apoia o aumento das sanções ao petróleo russo se o presidente eleito julgar necessário.