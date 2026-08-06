PF divulga relatório sobre queda do avião da Voepass

Durante uma entrevista coletiva da PF (Polícia Federal) nesta quinta-feira (06), em que as autoridades divulgaram o relatório sobre a queda do avião da Voepass, André Almeida Azevedo, chefe da Delegacia da PF de Campinas, comentou o processo de investigação em torno do caso e as dificuldades enfrentadas pela perícia em identificar os erros no sistema de degelo da aeronave.



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