Líderes se reúnem para cúpula do clima em Belém (PA)
Transição energética, financiamento climático e metas do Acordo de Paris serão debatidos
Na abertura da Cúpula de Líderes da COP30, o presidente Lula e o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, reafirmaram algumas das principais preocupações com o clima que devem ser pautadas no evento, que começa na próxima segunda-feira (10) em Belém (PA).
Em entrevista ao Hora News, o professor do IEA/USP Carlos Nobre comenta as medidas que devem ser prioridade do encontro.
