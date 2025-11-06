Líderes se reúnem para cúpula do clima em Belém (PA)

Na abertura da Cúpula de Líderes da COP30, o presidente Lula e o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, reafirmaram algumas das principais preocupações com o clima que devem ser pautadas no evento, que começa na próxima segunda-feira (10) em Belém (PA).

Em entrevista ao Hora News, o professor do IEA/USP Carlos Nobre comenta as medidas que devem ser prioridade do encontro.



