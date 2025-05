Limite de 1,5 °C de aquecimento não é suficiente para frear derretimento de geleiras, aponta estudo

Uma análise feita por pesquisadores das universidades de Durham, Bristol, Wisconsin-Madison e Massachusetts aponta que o limite de 1,5 °C no aquecimento do planeta, estabelecido pelo Acordo Climático de Paris , não deve ser suficiente para impedir o derretimento de geleiras. Segundo eles, desde a década de 1990, o processo quadruplicou.



Atualmente, a perda de camadas de gelo acontece a um ritmo de 370 bilhões de toneladas derretidas por ano. Se a intensidade se mantiver, os oceanos terão uma elevação de vários metros nos próximos séculos, o que causaria danos às populações costeiras e insulares.



Os especialistas avaliam que o limite de aumento da temperatura deveria ser mais próximo de 1 °C. No entanto, eles ressaltam que mais trabalhos são necessários para determinar uma meta segura com mais precisão.