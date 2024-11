Maratonista de 65 anos corre pela última vez após marca de 100 meias-maratonas

Denise Hall, uma mulher de 65 anos, irá se aposentar neste sábado (23) após disputar uma meia maratona na Filadélfia e alcançar a impressionante marca de 100 meias-maratonas completadas . A jornada de Denise começou em 2013, quando, aos 54 anos, passou a treinar com um grupo no sul de Nova Jersey. No ano seguinte, participou de sua primeira maratona e decidiu assumir o desafio de correr em 50 estados americanos .