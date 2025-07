Meningite: expansão da vacina ACWY para crianças de 12 meses é muito positiva, diz especialista

Começou a valer nesta terça-feira (1º) uma mudança na vacinação contra a meningite . A partir de agora, crianças de 12 meses que tomarem a dose de reforço pelo SUS passarão a receber a vacina meningocócica ACWY . Ela protege contra os sorotipos A, C, W e Y do meningococo, a bactéria causadora da doença.



Antes, essa dose de reforço era feita somente com o imunizante do tipo C. Segundo o Ministério da Saúde, a criança que perder a aplicação no período recomendado, pode receber o reforço até os 4 anos, 11 meses e 29 dias. Em 2025, o Brasil registrou 4.406 casos confirmados da doença, sendo 1.731 de meningite bacteriana.



“A vacina já estava incorporada com os nossos adolescentes, de 11 a 14 anos, então a expansão na dose de reforço para as crianças de 12 meses é uma ampliação da proteção contra outros sorogrupos, o que é um dado muito positivo para nossas crianças”, afirma Mônica Levi, presidente da sociedade brasileira de imunizações, em conversa com a RECORD NEWS nesta quarta-feira (2). Segundo Mônica, a doença teve uma redução no número de casos, mas mesmo assim é muito grave, tendo uma taxa de mortalidade entre 20 a 24%.