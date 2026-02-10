Logo R7.com
Meteoro chama a atenção de moradores do Sul do país

Fenômeno iluminou o céu e foi registrado por observatório do Rio Grande do Sul

Hora News|Do R7

Segundo os astrônomos, objeto não apresenta nenhum perigo, uma vez que foi completamente desintegrado ao entrar na atmosfera.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

