‘Minha tolerância com a corrupção é zero’, diz Mabel (União Brasil), eleito prefeito de Goiânia

Sandro Mabel (União Brasil) fez o seu primeiro pronunciamento após vencer as eleições municipais em Goiânia, neste domingo (27). Durante coletiva de imprensa ao lado do governador Ronaldo Caiado (União Brasil), Mabel disse que fará uma “transição tranquila” e prometeu melhorias no sistema de saúde. “Minha tolerância com a corrupção é zero”, afirmou. O político disputou o segundo turno com Fred Rodrigues (PL) e foi eleito com 55,53% dos votos.