Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Ministro da Saúde destaca importância de investimentos na COP30 em Belém

Alexandre Padilha disse, em entrevista exclusiva, que a saúde também estará no centro das discussões sobre mudanças climáticas durante a conferência

Hora News|Do R7

  • Google News

O ministro da Saúde destacou a importância dos investimentos na COP30, em Belém. Alexandre Padilha disse, em entrevista exclusiva, que a saúde também estará no centro das discussões sobre mudanças climáticas durante a conferência. O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • belem
  • saude
  • cop30
  • alexandre-padilha

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.