Ministro da Saúde destaca importância de investimentos na COP30 em Belém

O ministro da Saúde destacou a importância dos investimentos na COP30, em Belém. Alexandre Padilha disse, em entrevista exclusiva, que a saúde também estará no centro das discussões sobre mudanças climáticas durante a conferência. O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!