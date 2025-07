Motociclista reage a assalto e impede roubo em Campinas (SP)

Um motociclista reagiu a uma tentativa de assalto nesta quinta-feira (3), em Campinas, no interior de São Paulo. O homem foi abordado enquanto estava parado com a moto, levou uma coronhada e viu o criminoso deixar a arma cair ao tentar fugir com o veículo.



A vítima correu, mas voltou e entrou em luta corporal com o assaltante, que desistiu do roubo. A polícia foi acionada e prendeu o suspeito em flagrante minutos depois. A arma usada no crime era uma réplica de pistola .