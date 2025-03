Motorista de aplicativo e passageiro são executados no Ceará; veja vídeo

Um motorista de aplicativo e o passageiro foram mortos a tiros no fim de uma corrida em Caucaia, na Grande Fortaleza, no Ceará, nesta segunda-feira (24).



Imagens de segurança registraram o assassino na calçada. Ele sinaliza para o veículo parar, e conversa com o passageiro, que, segundo informações preliminares, usava uma tornozeleira eletrônica . Em seguida, o suspeito saca uma arma e faz diversos disparos contra o passageiro e o motorista.



O homem fugiu, e a polícia ainda investiga a motivação do crime.



