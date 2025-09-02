MPF cometeu ‘equívoco muito grave’ nas alegações finais, diz defesa de Ramagem

equívoco muito grave em relação ao “Houve nas alegações finais do Ministério Público Federal umem relação ao Alexandre Ramagem — um equívoco baseado na análise que o tempo permitia [...] sobre alguns elementos de informação trazidos naquele relatório” — comenta Paulo Garcia Cintra, advogado de Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), julgado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por golpe de Estado e outros delitos.





O representante legal de Ramagem afirma que nem o Ministério Público Federal teve tempo hábil para analisar o documento final que embasou o indiciamento. Segundo ele, o documento possui 1.125 páginas — o que impossibilitou uma leitura completa e a produção de argumentação pela defesa — além de apresentar informações que não constavam na manifestação original apresentada pela promotoria do caso.





“Fatos foram apresentados naquele relatório que não constavam da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República [...] não houve momento hábil para que a defesa produzisse contraprova em relação a esses fatos.”





A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) iniciou nesta terça-feira (2) o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete acusados de integrar o núcleo central da tentativa de golpe. O grupo é apontado como responsável por ações que atentaram contra o Estado Democrático de Direito entre os anos de 2022 e 2023.





Nesta etapa do processo, os cinco ministros que compõem o colegiado vão deliberar sobre a condenação dos réus e — caso decidam pela culpa — definirão as penas correspondentes a cada um dos crimes atribuídos.





Os acusados — integrantes do chamado “núcleo crucial” da trama golpista — respondem por crimes graves, como tentativa de golpe de Estado, e podem ser condenados a penas que, somadas, ultrapassam 40 anos de prisão, conforme previsto na legislação penal brasileira.



