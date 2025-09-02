Julgamento de Bolsonaro e aliados: entenda os crimes atribuídos aos réus

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, fez a leitura do relatório da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete aliados por suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, na manhã desta terça-feira (2).



Durante a apresentação do documento, Moraes detalhou os crimes pelos quais os réus estão sendo julgados: “Prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio público da União, com considerável prejuízo à vítima e deterioração de patrimônio tombado”.



O relatório aponta que Bolsonaro também está sendo julgado por chefiar o grupo que invadiu a Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. “Em relação a Jair Messias Bolsonaro, [é investigado] pelas mesmas infrações acima descritas e pela imputação específica de liderar a organização criminosa, essa denúncia foi, por unanimidade, recebida”, disse o ministro.