Mulher é agredida e roubada por dupla na zona norte do Rio de Janeiro

Uma mulher foi agredida e roubada enquanto chegava em casa na Penha , bairro da zona norte do Rio de Janeiro por uma dupla de homens, nesta terça-feira (3). A vítima correu dos agressores, mas acabou sendo derrubada e levou socos até soltar a bolsa. De acordo com a PMERJ (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro), os suspeitos ainda não foram encontrados.