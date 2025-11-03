Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Museu do Louvre: promotoria classifica responsáveis pelo roubo como 'amadores'

Quatro pessoas permanecem presas; duas delas admitiram envolvimento, mas não tinham experiência em roubos complexos, segundo a investigação

Hora News|Do R7

  • Google News

A promotoria de Paris classificou os ladrões responsáveis pelo roubo ao Museu do Louvre como amadores. Quatro pessoas permanecem presas. Duas delas admitiram envolvimento, mas não tinham experiência em roubos complexos, segundo a investigação.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • hora-news
  • crimes
  • roubo
  • franca

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.