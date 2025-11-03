Museu do Louvre: promotoria classifica responsáveis pelo roubo como 'amadores'

A promotoria de Paris classificou os ladrões responsáveis pelo roubo ao Museu do Louvre como amadores. Quatro pessoas permanecem presas. Duas delas admitiram envolvimento, mas não tinham experiência em roubos complexos, segundo a investigação.



