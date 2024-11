Naufrágio de barco de pescadores deixa dois mortos e mais de dez desaparecidos na Coreia do Sul

Ao menos duas pessoas morreram e 12 estão desaparecidas após um barco de pescadores naufragar no oceano Pacífico, mais especificamente na costa da Coreia do Sul , nesta sexta-feira (8). Até o momento, 15 das 27 pessoas que estavam a bordo foram resgatadas, mas o presidente Yoon Suk-yeol ordenou que todos os recursos disponíveis da nação sejam destinados às buscas. A causa do naufrágio ainda é desconhecida.