Neuromielite óptica pode causar cegueira em pacientes

O Março Verde é o mês dedicado à conscientização sobre a neuromielite óptica no Brasil. Esta condição rara afeta entre 0,4 e 4,5 pessoas por 100 mil habitantes e pode ter impactos severos se não for tratada rapidamente. A psicóloga clínica Marcela Borges explica que a doença autoimune compromete o sistema nervoso central com lesões inflamatórias nos olhos, medula espinhal e cérebro.



