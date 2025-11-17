Novembro Azul: estudo aponta queda de 13% na mortalidade das pessoas que fazem exames de rotina

Um estudo que acompanha pacientes há cerca de 30 anos revelou uma queda de 13% na mortalidade das pessoas que fazem exames de rotina. Mesmo assim, dados indicam que 46% dos homens acima dos 40 anos só buscam ajuda quando sentem alguma dor ou desconforto.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!