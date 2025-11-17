Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Novembro Azul: estudo aponta queda de 13% na mortalidade das pessoas que fazem exames de rotina

Dados indicam que 46% dos homens acima dos 40 anos só buscam ajuda quando sentem algum incômodo

Hora News|Do R7

  • Google News

Um estudo que acompanha pacientes há cerca de 30 anos revelou uma queda de 13% na mortalidade das pessoas que fazem exames de rotina. Mesmo assim, dados indicam que 46% dos homens acima dos 40 anos só buscam ajuda quando sentem alguma dor ou desconforto.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • hora-news
  • saude
  • cancer

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.