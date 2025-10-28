Operação no RJ: vídeo mostra moradores se protegendo de tiroteio

Um vídeo mostra moradores do Rio de Janeiro se protegendo durante um tiroteio na operação que se deflagrou no estado nesta terça-feira (28). Até o momento, são 64 mortos e 81 detidos — a mais letal da história do estado.



O registro mostra o momento em que um homem, diante dos barulhos de tiros, se abaixa e busca proteção na lateral de um carro. Outro homem senta no chão para se manter longe da linha de fogo.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!