Operação no RJ: vídeo mostra moradores se protegendo de tiroteio

Até o momento, foram registrados 64 mortos e 81 detidos; operação é a mais letal da história do estado

Hora News|Do R7

Um vídeo mostra moradores do Rio de Janeiro se protegendo durante um tiroteio na operação que se deflagrou no estado nesta terça-feira (28). Até o momento, são 64 mortos e 81 detidos — a mais letal da história do estado.

O registro mostra o momento em que um homem, diante dos barulhos de tiros, se abaixa e busca proteção na lateral de um carro. Outro homem senta no chão para se manter longe da linha de fogo.

