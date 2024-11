Opositores de Maduro, Edmundo González e María Machado são homenageados pelo Parlamento Europeu

Opositores do governo venezuelano, María Corina Machado e Edmundo González foram homenageados pelo Parlamento Europeu nesta quinta-feira (24). Eles receberam o Prêmio Sakharov para a Liberdade de Pensamento deste ano, que é considerada o maior União Europeia no âmbito de direitos humanos. O reconhecimento faz referência a Andrei Sakharov, um físico russo que defendeu as liberdades civis durante a União Soviética. Ao anunciar o prêmio, a presidente da instituição, Roberta Metsola, afirmou que os homenageados representam todos os venezuelanos que lutam pela democracia no país sul-americano .



Nas redes sociais, Machado e González agradeceram a homenagem e ressaltaram a admiração ao povo venezuelano , que continua a enfrentar um regime que viola os direitos humanos. A candidatura às eleições presidenciais da Venezuela deste ano de María Corina Machado não foi autorizada, com isso, González entrou na disputa. Eles afirmam que venceram o pleito, apesar do Conselho Nacional Eleitoral declarar Nicolás Maduro vitorioso.