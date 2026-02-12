Logo R7.com
Parte de motor de avião explode e se solta de aeronave com 80 passageiros na Nigéria

Testemunhas alegam ter ouvido um forte barulho antes da peça se soltar e gravaram da janela uma das turbinas danificadas

Hora News|Do R7

Parte do motor de um avião explodiu e se soltou da aeronave durante um voo com 80 pessoas a bordo, nesta quarta-feira (11), na Nigéria. Passageiros gravaram da janela uma das turbinas danificadas. Testemunhas alegam ter ouvido uma forte explosão antes de a peça que reveste o motor se soltar. Segundo a companhia aérea, a aeronave precisou fazer um desvio de segurança para pousar no aeroporto mais próximo.

