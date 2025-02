Parte do júri do Oscar, brasileiro editor de ‘Cidade de Deus’ explica como funciona a votação

Em entrevista à RECORD NEWS, o cineasta Daniel Rezende, diretor de filmes como Bingo - O Rei das Manhãs e Turma da Mônica - Laços, conta como é o processo de votação do Oscar . Ele é um dos brasileiros que fazem parte do júri da maior premiação da sétima arte. Daniel explica que, durante a primeira etapa, os votantes têm acesso a uma “plataforma de streaming” da Academia, onde os estúdios colocam seus filmes com potencial de indicação.



O cineasta foi indicado à Melhor Edição no ano de 2004, por seu trabalho no filme Cidade de Deus, e por isso vota na categoria. “Na primeira fase, antes de chegar nos indicados, você vota para melhor filme e para sua categoria. [...] Eu escolhi cinco em ordem de preferência em edição e dez para filme.”



Já a etapa final da votação, que acontece depois das indicações de todas as categorias, funciona de maneira diferente. “Todos os membros votam em todas as categorias. Em todas as categorias, exceto Melhor Filme, você vota em um só. Em Melhor Filme, você pode votar em ordem — dos dez, você coloca em ordem de preferência.”