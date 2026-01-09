Pobreza menstrual atinge milhões de mulheres no Brasil

Cerca de 15 milhões de mulheres não têm acesso adequado a produtos de higiene no Brasil, o que pode refletir em problemas de saúde e sociais. Na tentativa de amenizar esse problema, o Ministério da Saúde possui um programa que garante acesso gratuito a absorventes.



