Pobreza menstrual atinge milhões de mulheres no Brasil
Ministério da Saúde tem programa que garante acesso gratuito a absorventes
Cerca de 15 milhões de mulheres não têm acesso adequado a produtos de higiene no Brasil, o que pode refletir em problemas de saúde e sociais. Na tentativa de amenizar esse problema, o Ministério da Saúde possui um programa que garante acesso gratuito a absorventes.
