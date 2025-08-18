'Podemos realmente progredir', diz premiê britânico durante encontro com Trump e líderes europeus

Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido , comentou que "todos queremos a paz" na Ucrânia , concordando com a posição do presidente francês, Emmanuel Macron. Em reunião com outros líderes europeus na Casa Branca , ele afirmou que um encontro com as três partes envolvidas no conflito — Rússia, Ucrânia e Estados Unidos — é essencial para garantir progresso em um acordo de paz duradouro.



O mandatário enfatizou que deseja um resultado efetivo desse encontro junto ao presidente americano, Donald Trump . Lembrou que espera que as conversas resolvam as questões de segurança em toda a Europa, não apenas na Ucrânia.



Líderes europeus se reuniram nesta segunda-feira (18) na Casa Branca para discutir possibilidades de um cessar-fogo na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Mais cedo, em encontro com o presidente ucraniano, Trump disse que não espera que um acordo saia imediatamente, mas destacou a importância da reunião para estabelecer metas em direção a uma paz permanente.