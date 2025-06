População russa enfrenta alta no preço de alimentos; guerra é a principal causa

A população russa enfrenta uma alta no preço dos alimentos, que não deve ser contida pela redução da taxa básica de juros anunciada no início deste mês — a primeira desde setembro de 2022. O banco central da Rússia estabeleceu a redução para 20%. Anteriormente, o índice era de 21%, o maior das últimas duas décadas.



No mês de abril, o custo da comida aumentou 12,66%, em comparação com o mesmo período no ano anterior. A principal causa do aumento é o conflito do país com a Ucrânia . Os altos investimentos militares feitos pelo Kremlin e as sanções aplicadas são os principais fatores que impactam a economia local.



Marcus Labarthe, especialista de mercado de capital, diz que o mercado russo é exportador de diversas matérias-primas, mas vê a restrição do comércio internacional cada vez maior. “A União Europeia consumia 40% do gás provindo da Rússia. Com essas restrições, cada vez mais a Rússia vem tendo problemas de abastecimento”, explica.